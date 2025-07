Menino se emociona ao subir ao palco com Wesley Safadão no Acre: “Estava muito nervoso”

Arthur Araújo, um garoto de apenas 6 anos, conquistou o público presente no encerramento da Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, ao subir ao palco e cantar ao lado do cantor Wesley Safadão. O momento especial aconteceu durante o show do artista no último domingo (6), que contou com cerca de 40 mil pessoas, segundo a organização do evento.

O pequeno Arthur chamou a atenção do cantor ao levar um cartaz escrito: “Safadão, sou o Arthur, 6 anos. Por favor, quero cantar Seis Cordas com você”. Com isso, foi convidado para participar da apresentação, onde mostrou desenvoltura, cantou animado e interagiu com o público, encantando a todos.

Em entrevista à Rede Amazônica Acre, Arthur confessou que estava “um pouquinho nervoso” e emocionado com a oportunidade de realizar seu sonho. A mãe, Maria José Bezerra, também falou sobre a emoção de ver o filho no palco. “Quando ele chegou lá em cima, deu o show dele, meu Deus, até agora eu não estou acreditando”, contou.

Arthur revelou ainda que toda a família é fã de Wesley Safadão, e que ele mesmo se considera o maior fã do cantor. Essa não é a primeira vez que o menino se apresenta com artistas famosos; no ano passado, ele cantou junto com Biguinho Sensação, também em Cruzeiro do Sul.

Apesar do talento musical e carisma, Arthur disse que ainda não decidiu seguir carreira como cantor. O sonho do menino é ser policial federal. “O meu sonho é ser policial federal. Mas a música, é só cantar de noite, é só me chamar que eu vou cantar”, brincou.

Os pais de Arthur ressaltaram que respeitam as escolhas do filho e que o apoiarão independentemente da decisão. “Ele diz que quer ser policial federal, mas agora já fala que pode ser policial federal de dia e cantor à noite, então, vamos deixar rolar”, concluiu o pai.