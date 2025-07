Mesmo com chuva, fãs de Zezé Di Camargo e Luciano fazem fila para garantir lugar no show na Expoacre

A terceira noite de Expoacre nesta segunda-feira (28) começou com chuva intensa em Rio Branco, mas isso não impediu que dezenas de fãs de Zezé Di Camargo e Luciano ficassem na frente do palco principal do Parque de Exposições para garantir um bom lugar no show desta noite na Expoacre 2025.

“Tem que valer a pena”, contou uma fã ao ContilNet.

Mesmo sem previsão de trégua na chuva, os fãs garantem que vão continuar firmes até a abertura dos portões.

O show da dupla está previsto para começar às 22h e promete ser um dos momentos mais esperados da programação da Expoacre 2025.

Veja o vídeo: