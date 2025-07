Michelle Bolsonaro participa de encontro do PL Mulher em Rio Branco neste sábado

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro estará em Rio Branco neste sábado (12) para participar de um evento do PL Mulher, ala feminina do Partido Liberal, que vem ganhando destaque nacional sob sua liderança. A agenda faz parte de uma série de encontros promovidos pelo partido em diferentes estados.

Em Rio Branco, o encontro acontece no Ginásio do Sesc, com início previsto para as 8h30, e será aberto ao público. A expectativa é de que milhares de mulheres e lideranças políticas locais compareçam. O evento deve reunir apoiadores e membros do PL em um momento de mobilização e fortalecimento da sigla no Acre.

Michelle é presidente nacional do PL Mulher e tem cumprido papel de articulação política nos estados, especialmente no Norte e Nordeste, com foco em ampliar a presença feminina no partido. Após a agenda na capital acreana, ela deve retornar a Brasília ainda no sábado.