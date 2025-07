Militar supostamente embriagado atropela quatro mulheres que voltavam da igreja em Rio Branco

Quatro mulheres foram atropeladas na noite de sábado (26) no cruzamento das ruas Rio de Janeiro e Veterano Ernesto Sales, no bairro Abraão Alab, em Rio Branco (AC), após um carro invadir a calçada. O motorista, identificado como Nicolas Souza, de 23 anos, é técnico em enfermagem e integrante do 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4º BIS).

As vítimas, com idades entre 53 e 71 anos, retornavam da igreja no momento do acidente. Testemunhas relataram que o condutor dirigia um Volkswagen Gol preto em zigue-zague no sentido Centro–bairro e aparentava estar embriagado. Ele perdeu o controle da direção e atingiu as quatro mulheres na calçada.

Após o atropelamento, Nicolas tentou fugir sem prestar socorro, mas foi contido por motociclistas de aplicativo que presenciaram a ação. A Polícia Militar chegou rapidamente ao local e interveio para evitar que o suspeito fosse agredido.

As vítimas foram identificadas como:

Maria de Fátima Oliveira Mendonça, 71 anos

Maria Ercília Araújo da Rocha, 54 anos

Marilene Ferreira da Silva, 53 anos

Marizete Ferreira da Silva, 61 anos

Três delas tiveram escoriações leves e foram atendidas no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Já Marizete Ferreira sofreu lesões mais graves, com sangramento e um corte profundo no joelho. Ela foi levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco e segue em observação no setor de traumatologia, em estado estável.

O teste do bafômetro realizado pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) apontou 0,87 mg/L de álcool no organismo de Nicolas — quase três vezes acima do limite legal. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.

O veículo envolvido no acidente pertence ao padrasto do militar, que afirmou não ter autorizado o uso do carro. O automóvel, que já tinha registro de infrações anteriores, incluindo autuação por “álcool zero”, foi apreendido e levado ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Veja o vídeo: