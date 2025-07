Missão perdida: cinzas de 166 pessoas se perdem no espaço após falha em cápsula funerária

A empresa alemã The Exploration Company (TEC) está investigando a perda de uma cápsula espacial que transportava as cinzas de 166 pessoas. O módulo “Nyx Mission Possible” tinha como objetivo devolver as urnas funerárias às famílias enlutadas no final de junho. No entanto, a comunicação com a cápsula foi perdida durante sua reentrada na atmosfera.

Além dos restos mortais, o módulo também carregava material vegetal e sementes de cannabis. Essa carga fazia parte de um experimento sobre os efeitos da microgravidade no cultivo da planta, com foco em futuras missões a Marte.

Fonte: CBN

Redigido por ContilNet.