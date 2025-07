Moradora de município isolado paga R$ 85 por café e manteiga em meio à seca de rio no Acre

Uma moradora de Marechal Thaumaturgo, município isolado no Acre, viralizou no tikTok com um vídeo em que mostra o valor gasto na compra de um pacote de café e uma lata de manteiga. A mulher desembolsou nada mais, nada menos, que R$ 85 nos dois itens, segundo ela.

A mulher, que em seu perfil carrega o nome de usuário “Luluzinha do Acre”, relacionou o alto valor da compra à seca do Rio Juruá, fato que dificulta a navegação, principal meio de transporte de insumos, combustíveis e outros itens essenciais até a cidade.

Em tom bem humorado, ela mostrou os itens adquiridos e buscou não nomear culpados pela situação.

“Aqui na minha cidade tá desse preço, dois objetos, R$ 85. É culpa dos comerciantes? Não! Sabe porque? Não temos estradas, as coisas só chegam em nossa cidade por meio do rio, e o rio tá muito seco, e os barqueiros passam de uma semana para chegar na cidade, ou mais, e aí a mercadoria tem que aumentar”, ressaltou.

Veja o vídeo: