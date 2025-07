Motociclista de 18 anos avança sinal e é arremessado após colisão com caminhonete em Rio Branco

Um jovem de 18 anos ficou ferido após colidir a motocicleta que pilotava contra uma caminhonete, na tarde deste domingo (27), no cruzamento da Avenida Ceará com a Rua Veterano Ernesto Sales, no bairro 7º BEC, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, o condutor da caminhonete trafegava pela Rua Ernesto Sales e acessava a Avenida Ceará quando o motociclista Alisson Souza, que seguia no sentido bairro-centro em uma Yamaha YBR de cor cinza avançou o sinal vermelho e atingiu a roda do veículo. Com o impacto, Alisson foi arremessado ao solo.

O jovem sofreu um corte no queixo e uma possível luxação no punho. Ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado ao local. Após os primeiros socorros, o motociclista foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, com estado de saúde considerado estável.

Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito isolaram a área para a realização da perícia. Após a conclusão dos procedimentos, os veículos foram retirados do local.