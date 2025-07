Mulher diz que se relacionou com quatro jogadores casados do Internacional simultaneamente e choca ao expor detalhes

Uma jovem afirmou que quatro jogadores titulares do Internacional se envolveram com ela ao mesmo tempo, durante a atual temporada do futebol brasileiro. Segundo uma reportagem do portal Leo Dias nesta terça (29), a mulher — identificada apenas como filha de um empresário influente no clube — contou que as investidas dos atletas começaram de forma discreta pelas redes sociais e acabaram em encontros presenciais.

Ela relatou que um dos encontros ocorreu no dia 10 de julho, em um posto de gasolina na zona sul de Porto Alegre. “Beijo, mão, conversa quente, clima pesado. Ele me elogiava, dizia que eu era gostosa, que queria saber o que eu queria que ele fizesse comigo”, descreveu. A jovem contou, ainda, que se lembra do veículo usado pelo jogador, uma Amarok V6, e que ficou nervosa ao entrar no carro.

Segundo o depoimento, apesar da aproximação física, os jogadores deixavam claro que mantinham conversas semelhantes com outras mulheres: “Dava pra sentir: ele não era só meu. Esse cara é safado. Fica puxando papo com várias, trocando mensagem com outras mulheres, torcedoras”.

Ela também disse que havia um medo constante por parte dos atletas de que as companheiras descobrissem algo.“Se a mulher dele desconfia de algo, ele se borra todo. Nega até o fim, se faz de vítima. Depois ainda age como se nada tivesse acontecido. Como se quem tivesse mentindo fosse você”, disse. A jovem contou que a relação não ficou restrita a um único encontro e que ouviu de um dos atletas que ele voltaria a chamá-la.

O Internacional não se manifestou diretamente sobre as acusações. Horas depois, no entanto, o clube ironizou o assunto nas redes sociais, usando um detalhe do relato para convocar a torcida para o próximo jogo: “A semana do amigo acabou, mas V6 já sabem, né!? Amanhã, TODOS AO GIGANTE! Seja de ônibus, van ou Amarok, chama mais três amigos e vem pro Beira-Rio!”.

Os nomes dos jogadores citados pela jovem não foram divulgados. O caso veio à tona na véspera do confronto do Inter contra o Fluminense, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, que acontece nesta quarta-feira (30), no Beira-Rio.