Mulher é assassinada a facadas na frente dos filhos pelo ex-companheiro no interior do Acre

Mais um caso brutal de feminicídio foi registrado no município de Tarauacá. Na madrugada desta segunda-feira, 14 de julho, Maria José de Sousa foi assassinada a golpes de faca pelo ex-companheiro, Josemar de Amorim Silva, no Beco Maria Anália, localizado no Bairro da Praia. O crime aconteceu na frente dos três filhos da vítima, incluindo um bebê de apenas dois meses.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 1h da manhã e, ao chegar no local, encontrou a vítima caída na rua com múltiplos ferimentos provocados por arma branca. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e constatou o óbito da mulher.

De acordo com o relato de uma das filhas da vítima, Maria José e Josemar mantiveram um relacionamento amoroso, mas estavam separados. Por volta da meia-noite, Josemar teria arrombado a porta dos fundos da casa e ido diretamente ao quarto onde a ex-companheira estava com os filhos, de 11, 13 anos e o recém-nascido. Ainda segundo o relato, após uma discussão, Josemar exigiu a retomada do relacionamento, o que foi recusado por Maria José.

Diante da recusa, o agressor se armou com uma faca e desferiu vários golpes na vítima ainda dentro do quarto. Mesmo ferida, Maria José conseguiu correr para fora da residência em busca de socorro, mas foi perseguida e atingida novamente até cair no meio da rua, onde agonizou pedindo ajuda.

Josemar abandonou a arma do crime no local e fugiu a pé. Poucas horas depois, foi localizado pela polícia na casa da mãe, visivelmente embriagado. Ele confessou o assassinato e afirmou que cometeu o crime porque Maria José não queria reatar o relacionamento.

Preso em flagrante, Josemar de Amorim Silva foi conduzido à delegacia e deve responder por feminicídio, crime hediondo com pena prevista de até 30 anos de prisão.

A Delegacia de Tarauacá dará continuidade às investigações, e os filhos da vítima devem receber acompanhamento psicológico e assistencial.