Mundos épicos te esperam: os 10 melhores RPGs para PS5, segundo o Metacritic

Final Fantasy VII Rebirth, Elden Ring e The Witcher 3: Wild Hunt são alguns dos melhores RPGs disponíveis para PlayStation 5 (PS5), segundo o Metacritic, plataforma que reúne avaliações da mídia especializada e do público para indicar os jogos mais bem avaliados em cada categoria. Com mundos imersivos, narrativas marcantes e mecânicas únicas, esses e os outros títulos desta lista continuam a elevar o nível do gênero. Eles podem ser considerados os melhores jogos de RPG por representarem escolhas certeiras para quem quer mergulhar em aventuras longas e cheias de conteúdo.

Um dos destaques do gênero é Kingdom Come: Deliverance 2, que mergulha o jogador na Europa do século XV com uma trama realista de vingança, política e sobrevivência. Os games da matéria estão disponíveis para PS5, PC (Steam e Epic Games Store), Xbox Series X, Xbox Series S e alguns no PS4 e Xbox One.

10 melhores jogos de RPG para jogar em 2025 no PS5, segundo o Metacritic

Elden Ring [96]: Nas Terras Intermédias, os jogadores exploram um mundo vasto e enfrentam inimigos brutais. Elden Ring: Shadow of the Erdtree [94]: Expansão com novas áreas, chefes e armas que aprofunda a mitologia sombria do universo. The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition [94]: Geralt de Rívia caça monstros e toma decisões difíceis em um mundo cheio de consequências. Final Fantasy VII Rebirth [92]: A jornada de Cloud se expande em um mundo aberto repleto de mistérios, perigos e reviravoltas. Demon’s Souls [92]: Remake do clássico soulslike com visual renovado, combates difíceis e atmosfera sombria e opressora. Final Fantasy VII Remake Intergrade [89]: Reconta o clássico com novos visuais, sistema de combate aprimorado e novas partes narrativas. Monster Hunter Rise: Sunbreak [88]: Expansão com novos monstros, armas e regiões, aprofundando ainda mais o combate e a exploração da série. Monster Hunter Wilds [88]: Cace monstros em ambientes vivos e dinâmicos, onde o clima altera o comportamento das criaturas e a dinâmica das caçadas. Kingdom Come: Deliverance 2 [88]: Henry encara um mundo de guerra enquanto busca vingar a morte dos pais. Final Fantasy XVI [87]: O protagonista busca vingança em um mundo sombrio e marcado por guerras.

Detalhes dos top 10 RPGs para PS5

10. Final Fantasy XVI [87]

Final Fantasy XVI, da Square Enix, leva os jogadores em uma aventura onde eles controlam Clive Rosfield, um guerreiro movido pelo desejo de vingança. Para ter sucesso em sua jornada, o protagonista precisa enfrentar e vencer as forças que ameaçam destruir o mundo.

Visualmente, Final Fantasy XVI é um espetáculo. As batalhas são épicas e cinematográficas, com animações impecáveis e efeitos de tirar o fôlego. A jogabilidade é fluida, com um sistema de combate em tempo real que permite combinar ataques com habilidades especiais.

Disponível para PS5 e Xbox Series X/S por R$ 249,50, e PC por R$ 219,90.

9. Kingdom Come: Deliverance 2 [88]

Desenvolvido pela Warhorse Studios, Kingdom Come: Deliverance 2 permite aos jogadores voltarem ao passado e viver na Boêmia do século XV, que enfrenta um momento de guerra e disputas políticas. A história segue Henry, que se vê em uma jornada de vingança após a morte dos pais. O jogo se destaca ao proporcionar uma narrativa profunda, um rico mundo medieval e decisões morais que podem ser complexas para alguns.

Os gráficos são um dos pontos de destaque do game, pois entregam cidades, paisagens e personagens bem detalhados. O combate é técnico e brutal, o que exige precisão e a estratégia certa dos jogadores. Além disso, suas escolhas ao longo da história irão decidir o destino do protagonista.

No PS5, o jogo custa R$ 449,50, mas pode ser encontrado por R$ 299,90 em mídia física na Amazon. No PC, sai por R$ 299 e no Xbox Series X/S, por R$ 350.

8. Monster Hunter Wilds [88]

Monster Hunter Wilds, da Capcom, entrega um mundo enorme, onde os players se tornam caçadores e devem enfrentar monstros enormes e perigosos enquanto exploram as Terras Proibidas. Ao longo da jornada, você deve melhorar suas armas para estar pronto para enfrentar desafios cada vez maiores de acordo com o seu avanço na história.

O jogo, além de gráficos detalhados e de alta qualidade, conta com um sistema de clima dinâmico que enriquece a experiência e aumenta a imersão. Ele também possui uma enorme variedade de armas e armaduras, o que permite diferentes tipos de estratégia e formas de lutar.

Custa R$ 331,90 no PS5, R$ 332 no Xbox Series X/S e R$ 279 no PC (Steam).

7. Monster Hunter Rise: Sunbreak [88]

Monster Hunter Rise: Sunbreak é um prato cheio para os fãs de Monster Hunter Rise, porque é uma expansão que adiciona novos monstros, partes do mapa e novas habilidades ao game. Nessa nova aventura, os jogadores devem enfrentar criaturas poderosas conhecidas como Os Três Lordes, mas também irão enfrentar antigos inimigos.

A expansão mantém a qualidade gráfica do título, mas traz mudanças na jogabilidade, como, por exemplo, as armas já existentes que receberam novas habilidades. Além disso, também tem novos personagens para aprofundar a narrativa.

A expansão custa R$ 299,90 nos consoles da Sony, R$ 279,90 no Nintendo Switch, R$ 279 no Xbox Series X/S e Xbox One e R$ 139 no PC.

6. Final Fantasy VII Remake Intergrade [89]

A Square Enix mexe com o lado nostálgico dos jogadores ao trazer Final Fantasy VII Remake Intergrade. Ele é o primeiro remake da trilogia do Final Fantasy VII que será relançada e acompanha a história de Cloud até a fuga de Midgar, mantendo momentos do jogo original, mas também conta com cenas inéditas e maior aprofundamento sobre os personagens. Além disso, essa versão conta com a adição do modo INTERmission, onde o jogador controla Yuffie Kisaragi em uma nova narrativa.

Os gráficos exploram o poder do PS5 e são incríveis. O sistema de combate mistura ação em tempo real com comandos estratégicos, além de ter uma trilha sonora incrível, que embala a gameplay.

Custa R$ 199,50 no PS5 e está incluso na PS Plus Extra. No PC, sai por R$ 174,90.

5. Demon’s Souls [92]

O remake de Demon’s Souls, desenvolvido pela Bluepoint Games, permite aos fãs do game jogarem em uma nova geração de consoles, além de dar a chance de novos jogadores conhecerem o título. Nele, você controla um guerreiro que precisa sobreviver em um mundo coberto por uma névoa misteriosa e cheio de inimigos poderosos que querem matar tudo o que surge pela frente.

Com gráficos impressionantes, cenários detalhados e uma jogabilidade fluida, essa versão mantém a essência do jogo original, mas com muitas melhorias. Outro destaque é que o multiplayer assimétrico e os modos online continuam presentes.

O jogo custa R$ 399,90 no PS5 e também está disponível no catálogo da PS Plus Extra.

4. Final Fantasy VII Rebirth [92]

Final Fantasy VII Rebirth é a segunda parte do remake da Square Enix e expande a história além de Midgar, onde o jogador deve guiar Cloud e seus amigos pelo mundo e enfrentar novos desafios perigosos. A narrativa mantém partes do jogo original, mas, assim como a primeira parte do remake, acrescenta novas partes ao enredo.

O visual do jogo segue um alto padrão de qualidade, que contribui para maior imersão, assim como sua trilha sonora. O sistema de combate é bem semelhante ao do Remake Intergrade, mas com algumas melhorias, como novas mecânicas.

Custa R$ 349,90 no PS5 e também está disponível no PC por R$ 319,90.

3. The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition [94]

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition, da CD Projekt, coloca o jogador na pele de Geralt de Rivia, um bruxo que enfrenta monstros e seres humanos ao redor do enorme mundo aberto do game. O jogo apresenta um ótimo modo história e missões secundárias com narrativas espetaculares, que prendem o jogador por muitas horas. Além disso, a Complete Edition conta com as DLCs Blood and Wine e Hearts of Stone, que enriquecem ainda mais a experiência.

A versão de PS5 do jogo recebeu melhorias gráficas e de desempenho, o que tornou a gameplay mais fluida. A jogabilidade envolve combates de espada, uso dos sinais de Geralt e muita exploração pelo mapa. E vale destacar que o final do jogo é definido pelas escolhas feitas durante a história.

O jogo custa R$ 207,90 no PS5 e PS4. Já no PC, sai por R$ 99,96 na Epic Games Store e R$ 129,99 no Steam, e nos consoles da Microsoft custa R$ 190.

2. Elden Ring: Shadow of the Erdtree [94]

Shadow of the Erdtree é uma expansão de Elden Ring, onde os jogadores devem explorar o Reino das Sombras, uma região separada das Terras Intermédias, em busca de Miquella. Durante essa jornada, novos e poderosos adversários irão aparecer, assim como novos locais para explorar e poderes diferenciados que podem mudar o rumo das batalhas.

Tanto o visual, quanto a jogabilidade seguem bem a fórmula que funcionou em Elden Ring, mas os novos desafios e o mapa inédito não deixam a experiência parecer repetitiva.

A expansão custa R$ 214,90 no PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e R$ 182,90 no PC.

1. Elden Ring [96]

Elden Ring, da From Software, leva os jogadores às Terras Intermédias e dá a eles a missão de recuperar o Anel Prístino. Para isso, eles devem explorar um mundo aberto repleto de inimigos que vão desafiar suas habilidades. Além disso, o jogo entrega um mundo rico e cheio de possibilidades, que garante horas de exploração e muitas missões secundárias.

Os belos gráficos do jogo, que contam com paisagens bem detalhadas e combate desafiador, são fatores que tornam a jogabilidade ainda mais completa. E vale destacar que em 2022, Elden Ring foi eleito o melhor jogo do ano.

O título custa R$ 299,90 nos consoles da Sony e Microsoft e R$ 274,50 no PC.

Fonte: Tech Tudo

