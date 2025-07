No Acre, jovem que vende geladinhos conclui Medicina e entra com bolsa dos produtos na formatura

A trajetória de Adria Lorrana dos Santos Ferreira, uma jovem acreana de 28 anos, é um verdadeiro exemplo de superação e determinação. No dia 28 do mês passado, Adria realizou um sonho grandioso: concluiu o curso de Medicina graças, em grande parte, à venda de geladinhos e outros produtos que ela mesma preparava ao longo da faculdade. Uma história que enche de orgulho sua família, amigos e, sem dúvida, a própria Adria.

Esta não é a primeira vez que a resiliência de Adria ganha destaque. Há dois anos, ela já havia sido personagem de matéria do ContilNet, quando, além da venda de seus produtos, organizou uma rifa para juntar fundos. Agora, formada pelo Centro Universitário Uninorte, ela se prepara para a desafiadora etapa da residência médica. O percurso foi árduo, mas a alegria de conquistar seu objetivo maior compensou cada esforço.

“Eu vendi muito geladinho, marmita e tudo mais para conseguir finalizar o curso. Meus pais não tinham condições de me manter na faculdade porque é tudo muito caro. Então, eu tinha um sonho e fui em busca de realizá-lo. Não deixei a paciência cair, sabe? Fiquei mal, cheguei a entrar em depressão. Mas, graças a Deus, tudo deu certo no final”, compartilhou Adria em entrevista ao ContilNet.

Mesmo com o diploma em mãos, a médica não abandonou o negócio que a impulsionou. Ela continua a produzir e vender os geladinhos que faz desde 2018. O dinheiro arrecadado custeava a ida à faculdade, alimentação e até o pagamento de contas essenciais.

“Comecei a vender geladinho lá em 2018 e ainda não parei. O geladinho foi de grande importância para mim, foi assim que fiquei conhecida, que consegui pagar minhas contas. Foi o grande financiador de todo esse processo, na verdade. Quando eu estava na faculdade e fora dela, eu vendia. Quando eu estagiava nos ambulatórios, esperava terminar o horário para vender lá fora, e com isso eu pagava minha ida e volta da faculdade e do estágio, pagava meu almoço, minha janta”, detalhou.

O empenho de Adria ia além dos horários de estudo. “Eu não só trabalhava com vendas de geladinhos, eu fazia comidas, geladinho e comidas também. Todo Réveillon, todo Natal, fazia taças, fazia ceia. Chegava até a fazer pastinhas, mas não podia deixar de trabalhar porque precisava realizar meu sonho”, frisou.

Ao revisitar seu passado, a jovem acreana enxerga uma jornada de muita superação e fé.

“Eu vejo com superação em si. Uma pessoa com muita fé. Um dia eu escutei uma frase que fez muito sentido: ‘use o seu dom em todos os seus sonhos’. Meu único dom é cozinhar, então usei o meu dom para me alavancar e conseguir conquistar meu sonho, que era ser médica”, acrescentou.

No dia da formatura, Adria fez questão de honrar cada passo de sua história. Ela entrou com a beca e, orgulhosamente, com a bolsa que usa para vender seus geladinhos.

“Valeu a pena, cada lágrima, cada perrengue, cada esforço. Eu falava assim: não posso baixar a cabeça, eu não posso baixar a cabeça. Eu cheguei aqui, eu vou chegar até o final. Coisa que muitos também não conseguem, infelizmente. Na formatura, entrei com a bolsa, feliz, emocionada, homenageando meu esforço, minha história. Foi o dia mais feliz da minha vida”, relatou a nova médica, emocionada.

O próximo objetivo de Adria é a residência médica, com o desejo de se especializar em anestesiologia. “Agora, é preciso conseguir um emprego [disse sorrindo] e fazer a residência. Quero ser anestesista e vou fazer o que for possível para continuar crescendo. Se eu pudesse dizer alguma coisa para quem quer realizar um sonho assim como eu, diria: lute com todas as suas forças porque você tem um dom dentro de você que talvez ainda não tenha descoberto, mas siga lutando por você. Não é impossível”, concluiu.