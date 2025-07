Nova edição do Concurso Nacional Unificado oferece vagas para o Acre; veja os detalhes

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) já está com edital publicado e inscrições abertas até o dia 20 de julho.

O certame, coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), é considerado o “Enem dos concursos” e representa uma importante porta de entrada para o serviço público federal, com 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos e entidades.

Com foco na descentralização e na democratização do acesso, o CPNU 2 amplia as chances para candidatos da Região Norte, incluindo o Acre. Estão previstas mais de 140 vagas para a região, com cargos de níveis médio e superior, em áreas técnicas e especializadas.

No caso do Acre, o concurso prevê, por exemplo, uma vaga para engenheiro agrônomo no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). A pasta vai destinar uma vaga para cada estado da Região Norte, promovendo a interiorização das políticas públicas.

Outros órgãos com atuação nacional, como o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o Ministério da Defesa e o próprio MGI, também poderão direcionar candidatos aprovados para unidades no Acre, mesmo que o estado não esteja listado nominalmente no edital. Isso acontece porque esses órgãos possuem estrutura descentralizada e a definição da lotação será feita após a homologação do concurso, conforme a necessidade de cada instituição.

As remunerações variam de acordo com o cargo, podendo ultrapassar R$ 16 mil, já considerando gratificações.

Outras vagas previstas para a Região Norte:

Ministério da Saúde: Mais de 60 vagas concentradas no Pará, nos institutos Evandro Chagas e Nacional de Primatas.

Agência Nacional de Mineração (ANM): 15 vagas para técnico em mineração, com distribuição entre os estados do Norte, incluindo cinco para o Pará.

Agência Nacional do Petróleo (ANP): Três vagas para Manaus (AM).

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ): 18 vagas no total, sendo distribuídas entre Manaus, Belém, Santarém e Santana (AP).

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL): 23 vagas, com possibilidade de lotação em qualquer estado da região.

Ministério da Defesa: Vagas para médicos em Belém e engenheiros em Manaus.

INSS: 58 vagas para analistas do seguro social, com lotação prevista para estados do Norte e Centro-Oeste.

Ministério da Pesca e Aquicultura: Duas vagas para engenheiros em Manaus e Belém.

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA): Sete vagas para engenheiro agrônomo, uma para cada estado da Região Norte, incluindo o Acre.

As provas do CPNU 2 estão marcadas para o segundo semestre deste ano. Interessados devem se inscrever até o dia 20 de julho por meio da plataforma oficial do governo federal: gov.br/concursonacional.