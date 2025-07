Novas imagens mostram Oruam atacando carro da polícia com seus comparsas

Novas imagens de uma câmera de segurança instalada na rua onde mora o rapper Oruam, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, mostram o cantor atacando o carro da Polícia Civil, o delegado e o policial que estavam aguardando na rua para tentar cumprir um mando de busca e apreensão contra um menor no último dia (21/07).

No vídeo é possível perceber o momento da abordagem e da revista policial aos amigos do Oruam em uma calçada.

Logo depois, o delegado, Dr. Moisés Santana, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e o policial são acuados pelo rapper e seus comparsas quando tentavam deixar o local. É nesse momento que Oruam aparece nas imagens com mais de 17 pessoas.

Depois que o delegado entra no carro, Oruam vai até o vidro do motorista e bate várias vezes na viatura. Oruam e seus amigos coagem o delegado que tenta sair com o carro enquanto o outro policial ainda está do lado de fora.

O policial entra na viatura descaracterizada e o delegado sai rápido com o carro. Oruam e os mais de 17 amigos comemoram. O cantor ainda aparece nas imagens correndo na mesma direção em que o carro da Polícia Civil saiu. Depois, todo mundo volta correndo para a casa do rapper.