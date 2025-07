Onda forte atinge orla do Rio de Janeiro e empurra ônibus estacionado; vídeo viraliza nas redes sociais

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (30) mostra o momento exato em que uma onda forte atinge a orla do Rio de Janeiro com tanta força que chega a empurrar um ônibus estacionado para o lado. As imagens impressionantes chamaram a atenção dos internautas pela violência da água e o risco envolvido.

A gravação foi feita por um morador que estava próximo ao local e mostra o mar avançando além do esperado, ultrapassando a mureta de contenção — estrutura que separa a avenida da faixa de areia — e invadindo a pista. Em questão de segundos, a força da onda empurra o veículo pesado, que estava parado na rua.

Ainda não há informações sobre feridos, mas o caso reacende o alerta para os riscos de ressacas e marés altas, especialmente em dias de instabilidade climática. A Defesa Civil recomenda que motoristas evitem estacionar próximos à orla durante períodos de mar agitado.