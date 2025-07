Operação Bloqueio realiza abordagens na BR-364 em Sena Madureira

A Polícia Militar do Acre intensificou as ações de fiscalização na BR-364, em uma nova etapa da Operação Bloqueio, realizada na manhã da última quinta-feira (3) no trecho que passa pelo município de Sena Madureira. A operação foi conduzida pelo Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRo), vinculado ao 8º Batalhão da PM.

Com foco no combate ao tráfico de drogas, porte ilegal de armas e captura de foragidos da Justiça, a ação teve caráter preventivo e repressivo. Diversos veículos foram abordados e fiscalizados, em uma atuação estratégica que visa aumentar a sensação de segurança de motoristas e moradores da região.

Segundo o comando do 8º BPM, a Operação Bloqueio integra um conjunto de ações contínuas voltadas à preservação da ordem pública e à proteção da população. A presença ostensiva da PM nas rodovias estaduais e federais que cortam o estado reforça o compromisso da corporação no enfrentamento à criminalidade.

A Polícia Militar destaca que continuará com operações semelhantes em pontos estratégicos, sempre com o objetivo de garantir segurança e tranquilidade à sociedade acreana.