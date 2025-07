Operação da PF investiga desvio de R$ 15 milhões em emendas parlamentares no Acre

A Polícia Federal cumpriu, no Acre, mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (29), durante a Operação Korban, que investiga um possível esquema de desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares. A ação, realizada em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), mira a aplicação irregular de cerca de R$ 15 milhões que deveriam ter sido usados na realização de eventos de esportes digitais voltados a estudantes da rede pública.

De acordo com a CGU, o valor foi repassado entre 2023 e 2024 a uma associação do Distrito Federal por meio de termos de fomento com o Ministério do Esporte, para promover os Jogos Estudantis de Esportes Digitais (JEDIS). Os recursos, financiados com dinheiro público federal, teriam como objetivo oferecer capacitação e atividades pedagógicas na área de jogos digitais e e-sports.

Além do Acre, a operação também teve alvos no Distrito Federal, Paraná e Goiás. Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Também foi determinado o bloqueio de contas bancárias, veículos e imóveis ligados aos investigados. As medidas de indisponibilidade patrimonial podem alcançar até R$ 25 milhões.

A CGU informou que as investigações tiveram início com auditorias para avaliar a aplicação das emendas parlamentares, em cumprimento à decisão do STF na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 854. Um dos focos é verificar se houve superfaturamento, serviços não prestados ou desvio dos recursos que deveriam ser aplicados em ações voltadas à educação e inclusão digital de jovens estudantes.