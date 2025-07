Pai de santo é preso suspeito de estuprar jovem durante ritual em terreiro de candomblé

Um pai de santo, de 53 anos, suspeito de estuprar uma adolescente, de 17, em um terreno de candomblé, no bairro Floramar, na região Norte de Belo Horizonte, está preso na Delegacia de Plantão da Polícia Civil, no bairro Floresta, na região Leste.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu da noite desse domingo (27) para a madrugada desta segunda-feira (28) e a vítima contou que frequenta o local há cerca de um mês e, durante um ritual, o homem abusou sexualmente dela.

A jovem passou por exames no hospital Júlia Kubistchek, na região do Barreiro, que constataram que houve conjunção carnal.

Policias militares do 41º Batalhão foram acionados e prenderam o pai de santo no terreiro. Com ele, os PMs encontraram uma réplica de arma de fogo. O suspeito negou os crimes.

Segundo a vítima, ele também já abusou de outras meninas que frequentavam o local.

“Há algum tempo eu descobri, né, que ela estava frequentando esse lugar. Aí eu não concordo, eu sou cristã, sou pastora. E conversei muito com ela sobre isso, expliquei os perigos, algumas coisas que podia acontecer. E ela disse: ‘Não, não tem problema não, mas é normal’. Aí eu comecei a entender que isso feito com muitas, muitas crianças que estão lá, porque para mim são crianças, porque muitas são de menores. E e eu digo hoje para todas as mães, não tenha vergonha de falar, não tenha vergonha de ir à mídia, defendam mesmo seus filhos, é difícil”, desabafou a mãe da vítima.

“Só Deus sabe a dor que eu tô sentindo agora, porque ela foi estuprada e a gente ainda não sabe se vai precisar fazer outro tipo de procedimento, mas eu peço muito a Deus, sabe, que ele realmente não só pela minha filha, mas pelas que ele já fez e para ele não fazer com mais ninguém”, completou.