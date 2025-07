Papa Leão autografa carta Pokémon inusitada de fiel em Roma

O Papa Leão XIV autografou uma carta Pokémon de um jovem da Diocese de Copenhague, que esteve com o pontífice no útlimo sábado (6/7), durante a comemoração do Ano do Júbilo, um tradicional evento da igreja católica que celebra o perdão e a gratidão. Nesse evento diversos jovens foram recebidos pelo pontífice, entre eles um usuário do Reedit conhecido como ReptileCake que pediu ao Santo Padre que assinasse uma carta de Pokémon.

Mais especificamente uma carta do pokémon foca Popplio – Que a pronúncia em inglês soa como “Pope Leo”, ou seja “Papa Leão” – o post da carta assinada no Reedit viralizou nas páginas gringas. Na publicação, ReptileCake explica que esteve na presença do pontífice e que nesta audiência várias pessoas levavam diversos itens para Leão XIV abençoar ou presenteá-lo com algum objeto. Assim, o usuário pediu ao Santo Padre para assinar a carta e disse que “Foi tudo de boa” e aproveitou para explicar que a assinatura ficou assim meio torta porque só tinha uma caneta esferográfica comum à mão.

Ao Polygon, ReptileCake detalhou mais sobre seu encontro com Leão XIV:

“Como eu descreveria a experiência: “Sua Santidade! É um grande prazer te conhecer e muito obrigado pelo seu discurso. Eu trouxe um presente para você! *Tira a carta do Popplio* É um Popplio, soa muito como Papa Leão!