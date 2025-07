Peixes aparecem mortos em rio no interior do Acre e moradores pedem socorro: ‘Como se fosse veneno’

Moradores da região do Novo Porto, no município de Jordão, denunciaram a morte de uma grande quantidade de peixes no rio Murú. Vídeos e fotos feitos por populares mostram os animais boiando na água e apresentam sinais visíveis de alterações físicas, levantando suspeitas sobre possível contaminação.

A situação tem causado preocupação na comunidade, que utiliza a água do rio para atividades cotidianas, incluindo o consumo humano. Diante do cenário, o risco à saúde pública se tornou um dos principais alertas levantados pelos moradores.

As imagens foram enviadas e publicadas pelo site Extra do Acre. As causas da mortandade ainda não foram identificadas. No entanto, há suspeitas de que o fenômeno possa estar relacionado a algum desequilíbrio ambiental ou presença de substâncias nocivas na água.

A Prefeitura de Jordão, segundo informações preliminares, já acionou a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) para investigar o caso. Técnicos devem ir à região para coletar amostras e avaliar a origem do problema.

Confira: