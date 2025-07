PM captura autor de assalto em Sena Madureira e recupera mais de mil reais em espécie

Um eficiente trabalho do 8º BPM, imprimido no último final de semana, resultou na prisão de um indivíduo acusado na prática de um crime de assalto.

Além disso, os policiais apreenderam o dinheiro que tinha sido roubado e um aparelho celular. Segundo relatos, o crime foi praticado em pleno centro da cidade, próximo à praça 25 de setembro.

Armado com um facão, o infrator abordou um grupo de pessoas e se apossou do dinheiro e do celular, fugindo em seguida. A PM foi acionada e após diligências, obteve êxito na ação.

Além da arma empregada no assalto, os PMs apreenderam também 1.135 reais em espécie e um aparelho celular. Em razão do crime praticado, o meliante foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública para os procedimentos de praxe.