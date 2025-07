Polícia Civil identifica quatro suspeitos de sequestro e assassinato de jovem em Mâncio Lima

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Mâncio Lima, identificou quatro suspeitos envolvidos no sequestro e assassinato de Daniel Bezerra de Lima, de 25 anos. O crime ocorreu no dia 27 de junho, no Ramal do Chaparral, zona rural do município, quando a vítima foi abordada por criminosos, forçada a entrar em um veículo e, sob ameaça, teve seus familiares também intimidados.

Na última semana, dois dos suspeitos, com idades de 22 e 19 anos, foram capturados pelas forças de segurança. Durante audiência de custódia realizada no sábado (5), um dos presos confessou ter executado Daniel. Apesar da confissão, o corpo da vítima ainda não foi localizado, e as diligências seguem em curso.

Segundo a investigação, a motivação do crime está relacionada ao tráfico de drogas. Os presos relataram que Daniel Bezerra teria subtraído uma quantidade significativa de entorpecentes pertencentes ao grupo criminoso ao qual os suspeitos integram, o que teria resultado em uma ordem de execução.

Desde o desaparecimento do jovem, a Polícia Civil tem atuado de forma intensiva para esclarecer o caso. O delegado José Obetânio, responsável pela investigação, afirmou que as equipes seguem mobilizadas.

“Desde que tomamos conhecimento do sequestro, mobilizamos todos os esforços para identificar os autores e entender a dinâmica do crime. Já conseguimos prender dois suspeitos, que estão colaborando com as investigações. Nosso foco agora é localizar o corpo da vítima e prender os demais envolvidos para que todos respondam pelo crime cometido”, afirmou o delegado.

As diligências continuam para localizar os outros dois suspeitos ainda foragidos e reunir todos os elementos que permitam o total esclarecimento do caso.