Polícia Federal deflagra Operação Álibi de Vidro, contra tráfico interestadual no Acre

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (29), a Operação Álibi de Vidro, com o objetivo de desarticular uma célula de facção criminosa de atuação nacional que operava no Acre e estava envolvida no tráfico interestadual de drogas. A ação é resultado de uma investigação iniciada após a interceptação de entorpecentes enviados pelos Correios para o Estado do Pará.

Estão sendo cumpridos cinco mandados judiciais em Rio Branco: três de busca e apreensão e dois de prisão preventiva, todos expedidos pela Vara de Garantias do Tribunal de Justiça do Acre. Os alvos são investigados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

A apuração começou após a apreensão de duas remessas de drogas que tinham como destino os municípios paraenses de Dom Eliseu e Belém. As substâncias foram encontradas durante fiscalizações de rotina realizadas com o apoio de cães farejadores da Polícia Federal.

Segundo a PF, os investigados tentaram apresentar versões falsas para justificar os envios, mas as alegações foram desmontadas ao longo da investigação — daí o nome da operação, “Álibi de Vidro”, em alusão à fragilidade das justificativas apresentadas.

As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos na rede criminosa.