Polícia Militar prende foragido integrante de facção criminosa no interior do Acre

Militares do 6º Batalhão da Polícia Militar do Acre, por meio do 3º Pelotão sediado em Porto Walter, realizaram uma importante prisão na última semana. A ação, coordenada pelo Tenente J. Pedrosa, resultou na captura de um indivíduo com extensa ficha criminal e considerado foragido da Justiça. Contra ele, havia um mandado de prisão por furto qualificado com rompimento de obstáculo durante o período noturno, além do envolvimento na corrupção de um menor.

A prisão aconteceu após as equipes montarem um cerco na Rua Santa Luzia, no município de Porto Walter. O infrator, que é integrante de organização criminosa, foi detido e conduzido à delegacia, onde ficará à disposição da Justiça.

Segundo o Capitão Thales Campos, subcomandante do 6º BPM, a prisão é resultado do trabalho contínuo de combate ao crime organizado no Alto Juruá.

“Essas operações fazem parte de um esforço contínuo em Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e em toda a região. Não é possível afirmar com precisão se esse indivíduo faz parte do mesmo grupo criminoso de ações anteriores, mas sabemos que as operações estão conectadas. A atuação dos criminosos não tem mais um local fixo. Eles transitam entre os municípios do Vale do Juruá, como Cruzeiro do Sul, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo”, destacou o capitão.

Durante a prisão, nenhum objeto ilícito foi encontrado com o acusado. A ação teve como objetivo exclusivo o cumprimento do mandado de prisão.

Capitão Thales também ressaltou o desempenho das equipes locais:

“Destacamos o trabalho do nosso 3º Pelotão em Porto Walter. Essa foi uma prisão importante, retirando mais um criminoso do convívio da sociedade acreana.”