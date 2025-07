Polícia prende mototaxistas acusados de estuprar menina de 12 anos no interior do Acre

Investigadores da Polícia Civil de Sena Madureira cumpriram na manhã desta segunda-feira (14) dois mandados de prisão preventiva em desfavor dos mototaxistas E.S.A e M.A.M. Eles respondem a acusação de ter estuprado uma menina de apenas 12 anos.



Em um primeiro momento, a família da vítima havia espalhado nas redes sociais que a menina tinha desaparecido. Posteriormente, ela apareceu em casa e, com o passar do tempo, familiares descobriram que a mesma estava sangrando. Com isso, a levaram no hospital João Cancio Fernandes, onde a mesma passou o dia em observação. Mediante conversas, a menor confirmou que foi vítima de estupro.

As investigações concluíram que ela e um mototaxista combinaram um encontro pela Internet na casa dele. Não satisfeito em manter relação sexual com a vítima, o acusado decidiu chamar seu colega de trabalho para também participar do ato.

Ao tomar conhecimento de todo o desfecho do caso, o delegado ingressou, junto ao poder judiciário, com o pedido de prisão preventiva que foi acatado pelo juiz.

Os dois acusados foram encaminhados para a Unidade de Segurança Pública de Sena para os procedimentos necessários. Após audiência de custódia, deverão ser transferidos para o presídio Evaristo de Moraes.