A governadora disse, ainda, que carrega muito dos ensinamentos, cuidado e generosidade da mãe

A governadora do Acre, Mailza Assis, publicou uma homenagem à mãe, Cleusa, celebrando o seu aniversário nesta quarta-feira, 22 de abril.

“Hoje é dia da minha amada mãe, Cleusa, minha maior inspiração!”, disse.

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Mailza destacou que sempre encontrou exemplo de coragem, fé e superação. “Foi olhando para a sua caminhada e para a força das mulheres da nossa família que aprendi a seguir em frente, romper barreiras e acreditar que é possível conquistar espaços sem perder a essência”, disse.

A governadora disse, ainda, que carrega muito dos ensinamentos, cuidado e generosidade da mãe.

“Que Deus lhe conceda saúde, paz e muitos anos de vida. Feliz aniversário”, escreveu.