Polícia recaptura detento que fugiu de presídio em Rio Branco; outros cinco seguem foragidos

O detento Ruan Carlos Souza da Silva, que havia fugido do Complexo Penitenciário de Rio Branco no sábado (19), foi recapturado na tarde deste domingo (20) por policiais penais, nas proximidades da unidade Francisco de Oliveira Conde, na capital acreana.

Segundo nota oficial divulgada pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Ruan foi localizado em uma área de mata próxima ao presídio. Ele apresentava ferimentos no pé e hematomas pelo corpo, provocados por disparos de balas de borracha durante a tentativa de fuga.

Após ser capturado, o preso foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco para atendimento médico. Assim que receber alta, será conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos legais e, em seguida, retornará ao presídio.

As forças de segurança seguem com as buscas pelos demais detentos que continuam foragidos:

• Willian Pinheiro da Silva

• Ryan Vieira de Oliveira

• Antonio Eules de Souza Gama Borges

• Matlison Malzone Caetano de Freitas

• Walison da Silva e Silva