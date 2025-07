Profissionais interessados em atuar temporariamente nas secretarias municipais de Educação, Saúde, Obras e Assistência Social de Marechal Thaumaturgo já podem se inscrever no processo seletivo simplificado lançado pela prefeitura.

Com mais de 100 vagas, o edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (7) e prevê a contratação sob regime celetista (CLT), com validade inicial de um ano e possibilidade de prorrogação por mais 12 meses.

A banca responsável pela execução do certame é a Decorp, e as inscrições estarão abertas até as 23h59 do dia 10 de julho de 2025. O procedimento deve ser realizado exclusivamente online, por meio do site da prefeitura (www.marechalthaumaturgo.ac.gov.br) ou do portal da banca organizadora (https://portal.decorp.selecao.site). O prazo para pagamento da taxa vai até 11 de julho.

As taxas de inscrição variam conforme a escolaridade exigida para os cargos:

Ensino Fundamental: R$ 25

Ensino Médio: R$ 30

Curso Técnico: R$ 35

Ensino Superior: R$ 50

Os contratos poderão durar de um a 12 meses, dependendo da necessidade do município, com possibilidade de renovação até o limite de dois anos. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), algumas atribuições podem envolver a movimentação de cargas de até 60 kg para homens e 25 kg para mulheres.

Os detalhes sobre os cargos, salários e atribuições podem ser consultados nos anexos do edital. Confira:

Processo seletivo