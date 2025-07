Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza mutirão de limpeza no Conjunto Mâncio Lima

A prefeitura de Cruzeiro do Sul por meio da Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação, e o Departamento de Limpeza Pública realizou nesta terça-feira, 29, o mutirão de limpeza no Conjunto Mâncio Lima.

Com mais de 60 homens, caminhões e máquinas pesadas.

Além dos serviços de limpeza, retirada de entulhos, rastelagem, roçagem, também está tendo serviços da operação tapa buracos, troca de iluminação pública e limpeza de sarjetas.

Carlos Alves, Secretário Municipal de Obras afirmou que o único local que ainda não havia cido limpado e que toda a estrutura da prefeitura leva o melhor trabalho.

“Hoje estamos finalizando nosso mutirão aqui no Conjunto Mâncio Lima. São mais de 60 homens e toda a nossa estrutura deixando esse lugar bastante limpo. Nosso prefeito Zequinha tem nos dado todo o apoio para que possamos desenvolver o melhor em todas as partes da cidade.”