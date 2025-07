Explosão de doenças respiratórias faz Prefeitura ampliar atendimento nas URAPs

Diante do expressivo aumento de casos de doenças respiratórias em Rio Branco, a Prefeitura decretou situação de emergência em saúde pública e anunciou uma série de medidas para reforçar o atendimento à população e evitar o agravamento do cenário epidemiológico.

Entre as ações adotadas está a ampliação do horário de funcionamento de quatro Unidades de Referência em Atenção Primária (URAPs), que, a partir da próxima segunda-feira (21), passam a atender até às 19h. As unidades com horário estendido são: Roney Meireles, Vila Ivonete, Hidalgo de Lima e Cláudia Vitorino.

Além disso, todas as URAPs, a Policlínica Barral y Barral e a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Cidade do Povo funcionarão também aos fins de semana. v ênfase na imunização contra o sarampo.

De acordo com dados da Vigilância em Saúde, mais de 18 mil atendimentos por doenças respiratórias já foram registrados até a 21ª semana epidemiológica de 2025. Também foram contabilizadas 499 internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), o que acendeu o alerta para a necessidade de ações imediatas.

O decreto municipal autoriza a contratação temporária de profissionais e a aquisição emergencial de insumos para garantir a resposta rápida do sistema de saúde. Segundo o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, a mobilização tem como objetivo oferecer atendimento digno e conter a disseminação de vírus que estão em circulação no município.

“Estamos atuando com responsabilidade e rapidez. A ampliação do atendimento e o reforço da vacinação são fundamentais para proteger a saúde da população, sobretudo dos mais vulneráveis”, afirmou o secretário.

O prefeito Tião Bocalom também se pronunciou sobre as medidas. Ele ressaltou que a gestão municipal não está poupando esforços para garantir um serviço de saúde eficiente e acessível. “Determinamos a ampliação do atendimento e a intensificação da vacinação. A saúde é prioridade e estamos trabalhando com seriedade para enfrentar esse momento”, declarou.