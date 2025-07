Presidente do PDT no Acre renuncia cargo alegando falta de apoio: “Sozinho, fica complicado”

A direção do PDT em Tarauacá sofreu uma mudança na quarta-feira (9) com a saída de André da Silva Aguiar da presidência do diretório municipal. Embora a nota oficial entregue por ele mencione “motivos estritamente pessoais” para a renúncia, Aguiar também admitiu que a decisão foi impulsionada pela falta de respaldo dentro do próprio partido.

Em nota assinada digitalmente, Aguiar reforça que continuará filiado à legenda e reafirma seu compromisso com os princípios partidários. Ele explica que questões pessoais exigem sua dedicação neste momento e que, por isso, considera inviável seguir à frente da presidência do diretório local.

Segundo o agora ex-presidente, o cenário de isolamento político foi determinante para que ele deixasse o cargo. “Entreguei porque estou sozinho. Os vereadores não me ajudaram em nada e não tenho retorno da direção estadual. Aí, sozinho, fica complicado”, afirmou, em declaração enviada ao site Extra do Acre.

Apesar do desligamento da função, André agradeceu a confiança da militância e declarou estar aberto a colaborar com o partido em outras frentes. Ainda não há informações sobre quem assumirá a presidência do diretório municipal do PDT em Tarauacá.