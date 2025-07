Primeira noite do rodeio da Expoacre 2025 tem 26 peões em disputa por caminhonete zero quilômetro

A arena da Expoacre 2025 recebe, nesta terça-feira (29), a primeira etapa do rodeio mais aguardado do ano. Ao todo, 26 peões participaram das montarias da noite, dando início à disputa que levará o campeão a conquistar uma caminhonete zero quilômetro como prêmio principal.

A competição segue na quarta-feira (30), com mais 26 montarias. Os peões que obtiverem os melhores tempos avançam para a semifinal e final, marcadas para a próxima quinta-feira (31).

Ao todo, 52 peões e 52 animais foram selecionados para a disputa, em uma programação intensa que movimenta a arena do Parque de Exposições Wildy Viana.

Confira o vídeo e fotos: