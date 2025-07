Primeira noite do tradicional Carnavale agita celebração dos 115 anos de Brasiléia; FOTOS

A cidade de Brasiléia deu início, nesta sexta-feira (4), à festa popular Carnavale 2025, que integra a programação especial de aniversário pelos 115 anos de emancipação política do município, comemorados no último dia 3 de julho. Com muita música, alegria e participação do público, a primeira noite de evento transformou a Praça Hugo Poli em um verdadeiro palco de celebração cultural.

Com uma proposta voltada à valorização da história e da identidade local, a Prefeitura de Brasiléia preparou uma festa marcada por cores, ritmo e conectividade. Para que os foliões pudessem registrar e compartilhar cada momento, a gestão municipal também disponibilizou sinal de Wi-Fi com ultra conexão no espaço da festa.

Durante a noite, o público curtiu uma sequência de apresentações que animaram o centro da cidade. O DJ Thiago Rodrigues abriu e também encerrou a noite com duas passagens pelo palco. A festa também contou com os shows da Banda Arregaça Aê, Ferdiney Ryos e Banda Pegada Prime, trazendo repertórios variados e contagiantes.

O prefeito Carlinhos do Pelado destacou a relevância do Carnavale para o fortalecimento da economia local, além de ressaltar o papel do evento na valorização da cultura e do povo de Brasiléia. “É uma festa para celebrar nossa história e nossa gente. Além disso, movimenta o comércio e gera renda para muitas famílias”, afirmou.

E a comemoração continua! A programação segue no sábado e domingo, com novas atrações musicais e a presença de artistas locais e regionais, prometendo mais dois dias de muita animação para encerrar o aniversário da cidade em grande estilo.