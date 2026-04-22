Encontro acontece das 8h às 17h no antigo espaço Kaxinawá e foca em temas como mudanças climáticas e segurança alimentar

Nesta quinta-feira (23), o antigo Espaço Kaxinawá, atual sede da Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi), torna-se o epicentro da resistência e do planejamento dos povos originários do Acre. Em uma programação que funde política pública e ancestralidade, o evento busca colocar as lideranças indígenas no centro da tomada de decisões para os próximos anos.

A secretária Francisca Arara reforça que o encontro não é apenas celebrativo, mas um fórum de cobrança e alinhamento. A meta é traçar o caminho para 2026, com foco absoluto na preservação dos rios, das matas e na garantia de dignidade para quem vive dentro das aldeias.

Debate técnico e cidadania eleitoral

O período da manhã será marcado pelo pragmatismo. Mesas-redondas com órgãos de controle e instituições públicas vão abordar temas que afetam diretamente o cotidiano das aldeias: segurança alimentar e os impactos das mudanças climáticas. Entre os palestrantes, agentes agroflorestais apresentam estratégias de gestão territorial para garantir a sustentabilidade dos recursos naturais.

Paralelamente aos debates, uma equipe do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) estará de prontidão para realizar atendimentos, garantindo que o direito ao voto e a regularização documental cheguem aos povos originários de forma facilitada durante todo o dia.

Imersão na cultura e tradição

Após as discussões institucionais, a tarde será dedicada à reafirmação da identidade. O público poderá acompanhar apresentações de danças tradicionais, ouvir histórias passadas por gerações e participar de vivências culturais, como a pintura corporal com jenipapo e a exposição de artesanatos exclusivos.

O encerramento está previsto para as 17h, servindo como uma síntese do compromisso firmado entre o Estado e as organizações indígenas para o fortalecimento dos territórios ancestrais.