Procurador Sammy Barbosa fica de fora de indicação de Lula para vaga no STJ

O procurador de Justiça do Acre, Sammy Barbosa, não foi o escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar a vaga do Ministério Público no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Após quase nove meses de espera, o chefe do Executivo optou por indicar a procuradora Marluce Caldas, que integrava a mesma lista tríplice e tem ligação política com o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), seu sobrinho.

Além dele e de Marluce Caldas, a lista do Ministério Público era completada pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos.

A escolha de Lula teria sido influenciada por fatores políticos. Marluce é tia do prefeito João Henrique Caldas, conhecido como JHC, reeleito no primeiro turno em 2024. O gestor alagoano, atualmente no PL, negocia filiação a um partido da base do governo federal, o que pode ter pesado na decisão do Planalto.

O nome de Marluce deve ser oficializado nos próximos dias, consolidando a segunda indicação de Lula ao STJ neste ano. Em maio, o presidente já havia escolhido o desembargador Carlos Brandão, do Piauí, para outra vaga na Corte, a partir da lista tríplice da magistratura.