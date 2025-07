PT define novas lideranças no Acre neste domingo; Kamai é candidato à presidência

O Partido dos Trabalhadores (PT) realiza neste domingo (6) o Processo de Eleições Diretas (PED 2025), que mobiliza milhares de filiados em todo o país para a escolha das novas lideranças municipais, estaduais e nacionais da sigla. No Acre, o nome do vereador André Kamai aparece como o principal candidato à presidência estadual pela chapa 413 – Resistência e Luta.

A votação ocorre das 9h às 17h nos diretórios municipais do PT. Para participar, o filiado precisa estar com o nome regularizado na lista oficial disponível nos locais de votação e apresentar um documento oficial com foto. A consulta dos candidatos e locais também pode ser feita pela internet, no site ped2025.pt.org.br/consulta.

A candidatura de Kamai foi confirmada no dia 27 de junho, após a renúncia de Cesário Braga, então único postulante ao cargo. A decisão foi anunciada pelo atual presidente estadual do partido, Daniel Zen, que destacou que a indicação ocorreu por consenso, com o objetivo de preservar a unidade interna da legenda no Acre.

A substituição do nome para a presidência estadual veio na esteira de um período de instabilidade interna. O cenário foi marcado por críticas públicas do ex-governador Jorge Viana e pela desistência de Cesário, que justificou a saída afirmando que não queria fomentar divisões dentro do PT. Em sua declaração, ele ressaltou o desejo por “paz” e coesão entre os membros da sigla.

Com a realização do PED 2025, o PT busca renovar sua base dirigente e fortalecer suas estruturas para os desafios políticos dos próximos anos.