Rabetão colide com tronco no Rio Juruá e deixa passageiros feridos; veja detalhes

Na manhã desta sexta-feira (11), um rabetão que fazia o trajeto entre Cruzeiro do Sul e Porto Walter, no Vale do Juruá, sofreu um acidente ao colidir com um tronco submerso no Rio Juruá. O impacto causou ferimentos na perna de um passageiro, mas nenhuma outra pessoa ficou ferida.

De acordo com relatos de ocupantes da embarcação, o tronco não foi identificado a tempo pelo piloto devido à baixa visibilidade sob a água. Após a colisão, os próprios passageiros prestaram os primeiros socorros ao homem ferido, que foi estabilizado e passa bem.

O incidente ocorre em um momento em que o nível do rio começa a baixar por conta da estiagem, fenômeno comum nesta época do ano. Com a redução do volume de água, troncos, galhos e outros obstáculos presos ao leito do rio se tornam mais expostos, aumentando o risco de acidentes com embarcações de pequeno e médio porte.

A expectativa é que o número de obstáculos visíveis aumente nas próximas semanas, exigindo mais perícia dos pilotos que dependem diariamente do rio como principal via de transporte.