Rodeio e show de Marcynho Sensação: assista a transmissão da 4ª noite de Expoacre Juruá

A Expoacre Juruá chegou ao quarto dia nesta sexta-feira (4), em Cruzeiro do Sul. A equipe do ContilNet e da Orna Audiovisual faz transmissão ao vivo da segunda maior feira de agronegócio do estado.

A bancada de apresentadores é formada pelo jornalista Everton Damasceno e a influenciadora Ludmilla Cavalcante.

Nesta sexta, as atrações musicais locais se apresentam no palco cultural, das 19h às 22h30. Meia-noite, o cantor Marcynho Sensação sobe ao palco como a grande atração nacional da noite para agitar ainda mais a festa.

Além disso, às 20h, tem o segundo dia de rodeio.

