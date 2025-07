Rogéria Rocha bate papo com pastores da Videira Church e compartilha momento de fé na Expoacre

Na quarta noite da Expoacre 2025, marcada pela programação gospel, a influenciadora digital Rogéria Rocha recebeu nos estúdios do ContilNet um casal que representa a fé e o ministério cristão no Acre: os pastores Edmilson Assis e Valéria Rigamonte, líderes da igreja Videira Church. O bate-papo, transmitido ao vivo, foi marcado por testemunhos, reflexões e uma palavra de fé para quem acompanhava de casa.

“Hoje eu tive a honra de convidar meus pastores para estarem aqui com a gente”, anunciou Rogéria logo no início da transmissão. Entre os temas abordados, o casal compartilhou experiências de vida e ministério, além de destacar o trabalho que a igreja tem feito dentro e fora das quatro paredes.

Durante a conversa, a pastora Valéria revelou um testemunho pessoal ligado à cantora Fernanda Brum, atração principal da noite. Ela contou que, em 2016, um pastor que nunca havia conhecido profetizou que ela viajaria naquela semana e que Deus falaria profundamente com ela. Coincidentemente, já estava com viagem marcada para a Conferência “Profetizando às Mulheres”, liderada por Fernanda Brum. “Ali Deus falou muito comigo e me ativou ministerialmente. Foi um marco na minha vida”, lembrou.

A Videira Church, liderada por Edmilson e Valéria, está prestes a completar nove anos. Segundo o pastor, o maior desafio no início da igreja foi buscar com clareza a direção de Deus. “A gente erra menos quando coloca tudo diante do Senhor”, afirmou. O casal também destacou que o ministério é vivido em família, o que facilita a conciliação entre a vida pastoral e a rotina doméstica.

Um dos momentos marcantes da entrevista foi quando a pastora Valéria compartilhou uma breve ministração ao vivo. Com base no Salmo 84, ela falou sobre a importância de buscar a presença de Deus como um refúgio e fonte de força. “A resposta que você procura está em Jesus Cristo”, declarou.

Além da ministração, o casal aproveitou o espaço para divulgar os próximos eventos da igreja. Nos dias 8 e 9 de agosto acontece a Conferência Soso, com a participação de nomes conhecidos do meio cristão, como Davi Silva e Natália Carvalho. A programação ainda inclui a Corrida da Família Videira e o tradicional Dia V, ação social que no ano passado atendeu mais de 1.500 pessoas com serviços gratuitos.

Ao final, Rogéria e os pastores realizaram uma oração ao vivo, pedindo bênçãos para todos que acompanhavam a transmissão. “A gente sabe que tem muita gente precisando de um alívio, de uma palavra, de uma direção. Essa live foi para tocar corações”, concluiu a influenciadora.

A conversa reforçou que, para quem busca um propósito de vida, fé e transformação, o caminho está aberto. Como lembrou a pastora: “Não espere estar perfeito para vir a Jesus. Ele te chama do jeito que você está. O processo é difícil, mas vale a pena”.