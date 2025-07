Rotary Clubs de Rio Branco-Amazônia realizaram a entrega da primeira prótese de mãos através do projeto “Mãos Solidárias”

Os Rotary Clubs de Rio Branco-Amazônia realizaram a entrega da primeira prótese de mãos, em Rio Branco, na presença da vice-governadora Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) Mailza Assis, que destacou quão importante é essa ação para as pessoas que precisam de uma prótese de mãos e, parabenizou a instituição pela iniciativa.

O beneficiado foi o senhor Rosimar de Araújo, que desde 2005, quando sofreu um acidente e perdeu a mão, vinha aguardando por uma prótese. O mesmo ficou feliz com a prótese que dará mais condições para que possa ter mais qualidade de vida e aumentar sua autoestima.

O programa “Mãos Solidárias”, visa atender de forma gratuita os brasileiros que não possuem mãos, identificados e cadastrados por rotarianos de todo o Brasil. A prótese é uma mão protética de baixo custo, leve, durável e funcional. Ela é facilmente acoplada no antebraço e fixada através de fitas de velcro.

O projeto tem o objetivo de apoiar pessoas que perderam suas mãos, ajudando-as a alcançar maior autonomia em suas rotinas diárias. Desde sua criação, o projeto tem como foco a destruição gratuita de próteses LN4, projetadas originalmente pelo designer industrial Ernie Meadows, em memória de sua filha Ellen, juntamente com Michael Mendonc e Maurice LeBlanc, que trabalharam para desenvolver uma mão que pudesse ser produzida com baixo custo e que mantivesse um alto nível de qualidade. O “Mãos Solidárias” tem se destacado como uma rede de solidariedade e organização popular em todo o Brasil, promovendo a transformação social e a inclusão.

Para que este dispositivo seja melhor adaptado, os receptores devem ter 14 cm de membro residual, medido da ponta do cotovelo até a ponta do braço restante. Além disso, não pode haver dedos, polegar ou pulso restantes, pois eles interferem e provavelmente serão mais úteis do que a prótese. O braço deve ser flexível e totalmente cicatrizado, sem feridas abertas ou ataduras para interferir com a fixação. A organização não governamental americana denominada LN4, será a doadora das próteses para a Associação Norte Paranaense de Reabilitação – ANPR, parceira do programa Mobilidade para Todos dos Distritos 4630 e 4710 de Rotary Internacional.

A coordenadora Elaine Ruiz, enfatiza que a instituição está à disposição para atender as pessoas que necessitam de prótese de mãos. Maiores informações através do @rotaryclubderiobrancoamazonia.