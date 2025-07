Saiba qual foi a reação de Marcinho VP ao saber da prisão de Oruam

Fernanda Valença, noiva do rapper Oruam, se pronunciou nas redes sociais na noite dessa quarta-feira (23/7) sobre a prisão do artista e comentou a reação de seu sogro, Marcinho VP.

Segundo ela, ao contrário do que muitos imaginam, o líder do Comando Vermelho não teria comemorado a detenção do filho. “Contrariamente ao que muitos pensam, meu sogro não se alegra com nenhuma dessas notícias. Ele e minha sogra lutaram incansavelmente ao longo de suas vidas para que seus filhos mudassem o destino da família. No entanto, isso nunca impediu os tormentos psicológicos constantes que eles enfrentaram ao longo do tempo”, escreveu Fernanda.

Oruam foi preso na noite de segunda-feira (21/7), acusado de uma série de crimes. Segundo a Polícia Civil, ele teria dificultado a apreensão de um menor procurado por tráfico e roubo que estava em sua residência.

Ainda no desabafo, Fernanda reforçou a fala do cantor MC Poze, que havia criticado a ação policial. “A todo custo, perseguem, ameaçam, fazem piadas e adotam uma postura agressiva até conseguirem o que desejam, que é desestabilizar o Mauro de forma que ele reaja exatamente da maneira que sempre criticam ou apontam”, afirmou.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.