Sandy Andrade é eleita Madrinha dos Peões da Expoacre 2025 em noite de abertura do rodeio

A abertura oficial do rodeio da Expoacre 2025, realizada nesta segunda-feira (28), foi marcada por um dos momentos mais aguardados do evento: a coroação da Madrinha dos Peões. Eleita por voto popular, Sandy Andrade recebeu a faixa diretamente na arena do Parque de Exposições Wildy Viana, sob aplausos do público.

A escolha da madrinha contou com participação do público, tanto online quanto de forma presencial, por meio de dois totens eletrônicos instalados na feira: um ao lado do estande do ContilNet e outro na esquina com o Espaço Indústria. A votação fez parte de uma das ações que mais mobilizou os visitantes durante os últimos dias de Expoacre.

Emocionada, Sandy celebrou a vitória com gratidão e entusiasmo. “Nossa, eu fui escolhida pelo público, isso que me enche ainda mais de orgulho. A emoção é grande, eu não me contive na arena quando soltaram meu nome. Eu batalhei tanto, me dediquei à apresentação, aprendi cada detalhe para entregar o melhor brilho possível. Ser reconhecida por isso me deixa muito feliz. E eu quero honrar essa faixa e essa coroa na minha cabeça”, declarou.

A cerimônia também relembrou a coroação de Camila Assunção como Rainha do Rodeio e Miriane Rodrigues como Princesa, ambas eleitas na última quinta-feira (24).

Confira a galeria de fotos: