Sarampo: Acre monitora 7 casos suspeitos e já soma 30 notificações em 2025

O Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES) divulgou, nesta quarta-feira (30), novo boletim informativo sobre a situação do sarampo no Acre. Segundo os dados atualizados, nenhum caso da doença foi confirmado até o momento em 2025.

No entanto, o estado já contabiliza 30 notificações, das quais 23 foram descartadas e sete permanecem em investigação. As notificações envolvem moradores de diversos municípios, com destaque para Rio Branco e Brasiléia, que lideram com seis casos cada.

Também há registros em Cruzeiro do Sul (5), Porto Acre (3), e outros municípios como Acrelândia, Assis Brasil, Epitaciolândia, Feijó, Sena Madureira e até mesmo um caso vindo de Cobija, na Bolívia, notificado em Rio Branco.

Como medida de prevenção, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) intensificou a campanha de vacinação contra o sarampo.

Entre os dias 24 de junho e 29 de julho, foram distribuídas 67.890 doses de vacina, sendo 58.890 da Tríplice Viral e 9.000 da Dupla Viral. Do total, 21.806 doses já foram aplicadas até o dia 30 de julho.