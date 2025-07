Sebrae lança o “Efeito Furacão” na Expoacre com foco no fortalecimento de mulheres empreendedoras

O espaço do Sebrae Acre na Expoacre 2025 foi palco do lançamento oficial do programa Efeito Furacão, uma metodologia nacionalmente reconhecida voltada exclusivamente para mulheres empreendedoras, nesta segunda-feira (28).

A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Sebrae e a Bilabs Aceleradora, empresa especializada em negócios femininos, e faz parte das ações do Projeto Plural, que atua com grupos sub-representados no empreendedorismo.

A fundadora da Bilabs, Marcela Fugy, veio de João Pessoa para Rio Branco para marcar o início da jornada no estado.

“Já são mais de sete anos fomentando o empreendedorismo feminino no que chamamos de novo oeste do país: Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O Acre é o nosso 13º estado, e estamos muito felizes de trazer esse programa para cá”, destacou.

Furacanizar o Acre

A metodologia do Efeito Furacão tem duração de 10 semanas e combina encontros coletivos com mentorias individuais.

São abordados temas como plano de negócios, finanças, contabilidade e marketing, mas também aspectos fundamentais da realidade feminina, como a economia do cuidado, a sororidade, os vieses inconscientes e os desafios de empreender sendo mulher.

“Empreender é difícil para todo mundo, mas para as mulheres é ainda mais. Estamos sempre cuidando de tudo e de todos, e isso nos coloca um passo atrás. Por isso, o programa olha para essa realidade com muita sensibilidade”, reforçou Marcela.

Sebrae plural

A ação foi viabilizada por meio do Projeto Plural, coordenado por Julci Ferreira, que destacou a importância de ofertar soluções alinhadas com o contexto local.

“Uma das estratégias foi buscar no mercado uma empresa especialista em criar jornadas personalizadas para mulheres empreendedoras, com linguagem acessível e foco na nossa realidade, que inclui dificuldades de distância e comunicação”, afirmou Ferreira.

Com mais de 3.500 mulheres impactadas em outros estados, a expectativa é que o programa gere resultados concretos no Acre.

“Acreditamos que essa ação vai transformar a realidade de muitas mulheres aqui”, reforçou Julci.

Mulheres empreendedoras

As inscrições para o Efeito Furacão já estão abertas e são totalmente gratuitas.

“Casou totalmente com os princípios do Sebrae e com o que buscamos no Projeto Plural. Acreditamos que essa ação vai gerar muitos resultados concretos para as mulheres do nosso estado”, afirma Julci.

A proposta é “furacanizar” o empreendedorismo feminino no estado com apoio, escuta e ferramentas práticas. Fugy também agradeceu às gestoras do Sebrae Acre, por acreditarem no projeto e apostarem no fortalecimento do empreendedorismo feminino no estado.

“Viajei 5 mil quilômetros de João Pessoa até Rio Branco porque acreditamos que vale a pena investir nas mulheres daqui. Vamos furacanizar o Acre!”, completou.

Veja o vídeo: