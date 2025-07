Seleção Brasileira de vôlei vence Argentina e mantém a liderança na Liga das Nações

A Seleção Brasileira venceu a Argentina, na madrugada desta quarta-feira (16 de julho), por 3 sets a 1, com parciais de 25 x 21, 25 x 23, 24 x 26 e 25 x 18. O jogo foi válido pela terceira semana da Liga das Nações Masculina de Vôlei, disputada em Chiba, no Japão.

Com o resultado, o time comandado por Bernardinho se manteve na liderança da fase preliminar com 23 pontos. O maior pontuador do jogo foi Alan, com 20 pontos.

Próximos desafios da Canarinho

A agenda da Canarinho segue cheia. Na sexta-feira (18 de julho), às 7h20, o Brasil enfrenta o Japão. No sábado (19 de julho), pega a Turquia às 3h30. E, no domingo (20 de julho), às 2h30, joga contra a Alemanha.

