Servidores públicos terão pagamento de 13º e salário antecipado em julho; confira as datas

Durante entrevista ao ContilNet, nesta quarta-feira (2), na ExpoAcre Juruá, o governador Gladson Camelí anunciou que o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais será realizado no próximo dia 25 de julho.

Além disso, Camelí confirmou a antecipação do salário do mês de julho, o que deve impulsionar ainda mais a economia local.

“Isso é fruto de planejamento, do respeito que temos pelo servidor público e por quem fornece para o Estado. E mais ainda: mostra que o Estado está com as contas equilibradas”, afirmou o governador.

Confira o calendário de pagamentos:

25 de julho: pagamento da primeira parcela do 13º salário

27 e 28 de julho: pagamento dos salários de servidores ativos e inativos

De acordo com Gladson, a medida deve injetar mais de R$ 620 milhões na economia acreana.