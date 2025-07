Simulador de Trânsito do Detran é destaque entre atrações da ExpoAcre 2025

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) está marcando presença na ExpoAcre 2025 com um estande que tem chamado a atenção do público, principalmente dos jovens. Uma das atrações mais procuradas é o Simulador de Trânsito, voltado para pessoas a partir de 17 anos que ainda não possuem carteira de habilitação e nunca tiveram contato com a direção de veículos.

A influenciadora Ludmilla Cavalcante esteve no espaço e compartilhou detalhes da experiência. Segundo ela, o simulador oferece um percurso pelas ruas de Rio Branco, com opção de condução em carro automático ou manual, proporcionando uma vivência próxima à realidade.

“Quando eu passo excesso de velocidade, notifica na tela. Avisa quando tenho que dar a seta, quando preciso parar para o pedestre passar… É um percurso real e você sente no banco todo o movimento que o veículo faz”, contou Ludmilla, impressionada com a tecnologia do equipamento.

Além dessa opção, o estande conta com a “Mini Cidade”, um espaço interativo que reproduz elementos do trânsito urbano em escala reduzida, voltado especialmente para o público infantil. No local, as crianças participam de atividades lúdicas e educativas, como o Teatro Educativo da Fábrica de Brinquedos do Mundo do Trânsito.

O objetivo das ações é promover a educação de forma divertida e acessível, reforçando valores como respeito, atenção e responsabilidade desde cedo. A estrutura tem recebido centenas de visitantes diariamente e se consolidado como uma das áreas mais movimentadas da feira.

Veja o vídeo: