Sistema penitenciário do Acre registra mais de 300 fugas e evasões no 1º semestre de 2025

O Sistema Penitenciário do estado do Acre do sofreu um aumento de cerca de 15% no número de fugas e evasões nos primeiros seis meses de 2025, segundo dados divulgados no Observatório de Análises Criminais do Ministério Público do Acre (MPAC).

De acordo com o painel, 301 detentos fugiram ou se evadiram das unidades prisionais do Acre, entre os meses de janeiro a junho. No primeiro semestre de 2024 o número de foi de 262 fugas/evasões.

A evasão ocorre no contexto em que o detento não retorna à unidade após ser autorizado a sair de forma temporária, como em caso de trabalho, consultas de saúde, dentre outras situações. Enquanto a fuga refere-se ao ato de escapar sem autorização, ou o não retorno, no caso do regime semiaberto.

Neste domingo (20) um detento que escapou do complexo penitenciário de Rio Branco em junho foi, finalmente, recapturado. Outros oito detentos de alta periculosidade fugiram com Natanael do Nascimento, de 25 anos, e seguem foragidos.

Entre as fugas mais recentes do sistema penitenciário do estado do Acre está a de nove presos que fugiram do pavilhão P da Divisão de Estabelecimento Penal de Recolhimento Provisório, setor destinado a presos sem sentença definitiva, no dia 19 de junho deste ano.

Juntas, as penas dos fugitivos somam mais de 400 anos, por crimes como roubo, homicídio e associação a organizações criminosas.

Arthur Carvalho Gomes

Carlos Vitor de Castro Cardoso

Davi Castro de Souza

Francisco Guimarães Santana

Geovane Costa Almeida

Isaquiel Martins de Souza

Johnatan Silva Magalhães

Natanael do Nascimento Salgueiro

Ozeias Paulo Germana Ferreira

Exatamente um mês depois, no último sábado, 19 de julho, outro grupo formado por seis detentos conseguiu fugir da Unidade Francisco de Oliveira Conde (FOC). São eles:

