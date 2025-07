Sobrinho de André Valadão morre em acidente de moto nos EUA

O pastor André Valadão usou as redes sociais neste sábado (12) para lamentar a morte de seu sobrinho, Felipe Marroni Pitelli, de 21 anos, vítima de um acidente de moto ocorrido na noite de sexta-feira (11), por volta das 23h. O jovem não resistiu aos ferimentos.

Felipe era natural de Londrina (PR) e filho do irmão de Cassiane Valadão, esposa do pastor. Criado como filho pelo casal, ele se mudou para os Estados Unidos logo após concluir o ensino médio e passou a viver com os tios, onde também atuava na Lagoinha Orlando Church, igreja liderada por André Valadão.

Despedida emocionada nas redes sociais

Nas redes sociais, Cassiane publicou uma homenagem comovente ao sobrinho, com quem mantinha uma forte ligação afetiva.

“Não estou acreditando que você se foi. Meu sobrinho amado. Menino mais incrível que conheci na vida. Desde que nasceu foi meu amor. Primeiro sobrinho, primeiro neto, primeiro bisneto da família. Éramos tão apaixonados por você que, quando completou o ensino médio, veio morar com a gente”, escreveu.

Ela também compartilhou a dor da perda e a dificuldade de compreender a tragédia. “Não conseguimos entender os planos de Deus. Mas a vida do Fefe era a igreja, era servir a Deus. Hoje o céu está em festa, e nós em luto. Uma dor que nunca vivi parecida na vida. Hoje eu perdi um filho”, disse.

Cassiane finalizou sua homenagem ressaltando o carinho e o legado deixado por Felipe: “Pra sempre lembraremos de você com esse seu sorrisinho, com sua inteligência, amor e cuidado com todos nós e principalmente com seus primos. Te amarei pra sempre”.

