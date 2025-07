Socorristas do México reforçam buscas no Texas após enchentes

Uma equipe de socorristas do México se uniu aos esforços de busca e resgate no Texas, onde mais de 170 pessoas ainda estão desaparecidas após as devastadoras enchentes do fim de semana.

Ismael Aldaba, presidente da Fundação 911, afirmou que suas equipes nunca presenciaram uma destruição dessa magnitude em “nenhuma das emergências que tivemos antes”. Ele descreveu à CNN que pertences pessoais estavam presos em árvores a 7,5 metros de altura e que havia destruição por toda parte.

A equipe, que viajou do estado de Coahuila – que faz fronteira com Del Río, no Texas –, inclui nove integrantes da Proteção Civil e do Corpo de Bombeiros de Ciudad Acuña, além de quatro membros da Fundação 911.

Aldaba ressaltou que as comunidades têm sido acolhedoras e que ele continua esperançoso enquanto os esforços de busca se estendem por mais um dia. “Quando se trata de bombeiros, não há fronteiras. Não há nada que nos impeça de ajudar outro bombeiro, outra família. Não importa onde estejamos no mundo. Esse é o propósito da nossa disciplina e do que fazemos”, comentou.

Reconhecimento e cooperação internacional

Nesta terça-feira (8 de julho), a presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou que um cidadão mexicano morreu e outro está desaparecido em decorrência das enchentes.

Enquanto isso, o embaixador dos EUA no México, Ronald Johnson, agradeceu publicamente aos socorristas mexicanos pela ajuda. “Os Estados Unidos e o México estão unidos, não apenas como vizinhos, mas como família, especialmente em tempos de necessidade”, pontuou Johnson em uma publicação no X.

Ele também destacou que equipes mexicanas que trabalham com cães, treinadas com o apoio dos EUA para missões de segurança, estão auxiliando no Texas. “Reiteramos nosso compromisso de trabalhar em conjunto com o México em momentos como este”, afirmou.

A porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Tammy Bruce, também expressou gratidão ao governo mexicano pela assistência na resposta às inundações no Texas. “Somos gratos aos nossos parceiros regionais, incluindo nossos amigos e vizinhos no México, que generosamente enviaram bravos bombeiros e membros de suas equipes de resgate aquático da proteção civil para apoiar os esforços de busca e resgate em Kerrville, Texas“, pontuou em entrevista coletiva.

Fonte: CNN Brasil

Redigido por ContilNet.