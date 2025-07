Superman é censurado na Índia por cena de beijo considerada “excessivamente sensual”

O novo filme do Superman teve uma cena censurada na Índia por ser considerada “excessivamente sensual”. A cena, que dura cerca de 33 segundos, mostra um beijo entre Superman e Lois Lane. Segundo o portal Bollywood Hungama, o momento romântico acabou sendo removido das telonas pelo Conselho Central de Certificação de Filmes do país.

O mesmo aconteceu com o filme F1 — quando um emoji foi adicionado na tela no momento em que um dos personagens mostra o dedo médio — e Thunderbolts — que foi lançado na Índia com palavrões abafados.

O padrão reacendeu o debate sobre a liberdade de expressão e a atuação da CBFC. As diretrizes de certificação do órgão trabalham pela liberdade de expressão. No entanto, esses direitos estão sujeitos a “restrições razoáveis” por vários motivos, incluindo “decência ou moralidade”.

Sucesso mundial apesar da censura

Superman está liderando a bilheteria dos cinemas de diversos países desde a estreia. No Brasil, o longa arrecadou mais de R$ 32 milhões na primeira semana após o lançamento.

Dados divulgados pela Warner Bros. Pictures também revelam que Superman foi assistido por mais de 1 milhão de pessoas de todo o país.

Projeções da Variety mostram que o filme pode se classificar como a terceira maior estreia do ano, ficando atrás apenas de Um Filme Minecraft e Lilo & Stitch.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.